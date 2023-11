Sabemos cuál es la máscara de pestañas favorita de Kate Middleton: cuesta poco más de 20 euros

Puede que, estas últimas semanas, hayan sido las más duras para Kate Middleton, desde que pasase a formar parte de la Familia Real Británica. En medio de los rumores sobre la existencia de una supuesta amante del príncipe Guillermo, ahora, surge un nuevo rumor que apunta a que el heredero al trono podría tener una hija secreta. Sin embargo, la princesa de Gales no pierde la sonrisa y, en sus últimos actos públicos, la hemos visto lucir cambio de ‘look’ y posar ante las cámaras tan sonriente como siempre. No sabemos si la procesión va por dentro o es que, realmente, ella hace caso omiso de estas informaciones pero lo cierto es que, en cada una de sus apariciones, Kate siempre está radiante. Gran parte de la responsabilidad (a parte de su belleza natural, por supuesto), la tiene el maquillaje. Y es que, la futura reina consorte siempre luce un ‘look beauty’ impecable, en el que manda la naturalidad y los productos se funden para conseguir esa apariencia de segunda piel perfecta, huyendo de las estridencias y apostando por productos tan sutiles como un ‘gloss’. Eso sí, si hay algo que llama siempre la atención, son sus pestañas. Aunque es cierto que no carga demasiado su mirada, sin apenas productos, consigue elevar su mirada y eliminar cualquier signo de cansancio de su rostro. La gran responsable de ello es una máscara de pestañas que es, además, uno de los grandes clásicos entre los maquilladores: su nombre es ‘Hypnôse’ y es de Lancôme.