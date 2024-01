Estas son las máscaras de pestañas de Mercadona que parecen de lujo y no superan los 5 euros

Renovar tu neceser puede ser un verdadero reto, ya que son múltiples las opciones que tenemos al alcance, pero no tiene por qué ser un problema para tu bolsillo. En la actualidad es realmente fácil encontrar productos de belleza asequibles para todas, opciones que cuentan con miles de valoraciones positivas en la red, incluso han logrado viralizarse en redes como Tik Tok, y no superan los 5 o 10 euros. Y un buen ejemplo, quizás el más notorio está en los productos de belleza de Mercadona, sí, los que forman parte de su propia firma Deliplus. Desde los pintalabios, que han enamorado a jóvenes y adultos, las bases de maquillaje, que no dejan de contar con el cartel de 'sold out' y, nuestras favoritas, las máscaras de pestañas de Mercadona que son tan espectaculares que parecen de lujo.