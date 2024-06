El truco de una dermatóloga para crear una rutina de ‘skincare’ efectiva con solo 3 productos

Acertar con la rutina de ‘skincare’ es puede llegar a resultar algo complicado. No hay duda de que este es el momento de ‘relax’ del día por excelencia, en el que nos dedicamos un tiempo a nosotras mismas y ese ‘extra’ de mimos tan necesario. Sin embargo, aunque a muchos les puede parecer que ésta se basa únicamente en ir mezclando diferentes sérums y cremas sobre nuestro rostro, lo cierto es que, a la hora de la verdad, éstos tienen que tener cierto orden y medida. Además, no todos los activos son óptimos para todo el mundo. Por tanto, no, no basta con aplicarlos sin más.