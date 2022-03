Si es de los que usa a diario crema, contorno de ojos y aceite para la barba, no lo dudes: sorpréndele en su día con un cosmético. Pero si aún se resiste a cuidarse, hazlo también. Estas 10 propuestas para ellos son tan originales, prácticas y efectivas que no podrá dejar de usarlas.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Está claro que ellos se cuidan cada vez más. Ya no es difícil asomarte a un centro de estética y ver a un chico haciéndose la manicura, pidiendo cita para depilarse o dándose un capricho con un tratamiento facial. Su gasto en cosmética también ha aumentado: aunque las mujeres siguen dejándose un 32% más (45 euros al mes frente a 34, según un estudio de la app de finanzas Fintonic), la población masculina gasta cada vez más en productos de belleza para hombres. Los perfumes son los claros triunfadores al hablar de cosmética masculina. Pero, ¿por qué no arriesgarte un poquito más esta vez y elegir para el Día del Padre un producto de belleza?

La oferta no deja de crecer. Además, las marcas han lanzado sus propias líneas masculinas -por supuesto, también hay firmas solo para ellos-, con diseños y formatos atractivos y prácticos, que facilitan su uso. Hay cremas perfeccionadoras con un toque de color para los más presumidos. Hidratantes, cepillos eléctricos de dientes o contornos de ojos para los clásicos. Si él es de los que apuesta por la sostenibilidad, nada como un champú sólido que también sirve para el cuerpo. Y si tienes la suerte de que es barbudo, hay muchas opciones: aceites para cuidar la barba; champús específicos; bálsamos... A continuación te proponemos 10 ideas que seguro que convencerán hasta a los más reacios de dedicarse un ratito en el baño para cuidarse:

1. Una mirada más despierta

Los contornos de ojos fueron de los primeros cosméticos -con permiso de las fragancias- en colarse en el neceser masculino. Este, con textura gel y aplicador roll-on, de Clarins Men (22,95 euros), les encantará por su sensación de frescor y su rápida absorción. Actúa sobre las ojeras y las bolsas, descansando visiblemente la mirada. La acción del extracto del ginseng rojo contribuye a que la piel se vea más enérgica y esté más resistente a todo tipo de agresiones externas, como el estrés o el agotamiento, responsables de una mirada cansada. Se aplica pasando el roll-on por la zona y, posteriormente, se puede completar el gestual realizando presiones drenantes con el talón de la mano por debajo del ojo.

2. El cepillado de dientes más sofisticado

El mundo de la higiene dental ya no es el mismo desde que existen herramientas como los cepillos eléctricos. El Oral-B iO7 (149 euros) distribuye la energía de manera uniforme por toda la boca gracias a sus suaves microvibraciones. Su cabezal, además, combina rotación y oscilación lo que permite deslizar el cepillo de manera suave y silenciosa. Cuenta con un sensor inteligente que advierte si la presión es muy fuerte y evita dañar las encías. Por último, su pantalla interactiva y temporizador, combinados con la app de Oral-B, permite que el cepillado se personalice lo máximo posible.

3. La opción más sostenible

La marca Statement Grooming Goods fue creada por tres barberos y está dirigida al público masculino. Entre sus opciones nos encanta esta pastilla para el lavado de pelo, cara, cuerpo y manos (12 euros). Es sostenible y así no tendrás que compartir más tu champú sólido. Se trata de una fórmula hidratante que elimina de forma muy suave las impurezas y que por su formato resulta idónea para viajar o llevar al gimnasio. Además, huele de lujo: a cítricos frescos y lavanda con un punto de haba tonka. Se vende de forma exclusiva en salones y barberías.

4. Hidratante multiusos

La multifuncionalidad es uno de los valores más aplaudidos por el público masculino. Por eso, esta hidratante de Dior, de la línea Sauvage (desde 39,95 euros), será un acierto seguro. No solo hidrata y revitaliza la piel de la cara, sino que también se puede aplicar en la barba, suavizando el pelo de la zona y ayudando a darle forma. Cuenta con un 96% de ingredientes de origen natural como el extracto de cactus, con efecto de suave exfoliación, o la glicerina de origen vegetal, un perfecto hidratante. Su textura gel es muy ligera y nada pegajosa. Además, deja un ligero aroma a Sauvage, que no olvidemos que es el perfume -por encima de cualquier femenino- más vendido en todo el mundo.

5. El gesto de los expertos

Durante mucho tiempo se vendían limpiadores faciales para hombre con partículas exfoliantes. Sin embargo, no es un producto muy frecuente entre el público masculino. Algo que debería cambiar ya que la piel del hombre es más gruesa y acumula más grasa que la de la mujer, por lo que la exfoliación debería encontrarse entre los gestos habituales. ¿Cómo animarles? Con fórmulas como este Cool Scrub, de Germaine de Capuccini (26 euros). Contiene microesferas que limpian la piel eliminando las impurezas y preparándola para un afeitado más apurado y preciso.

6. Para sorprender a los deportistas

Si tu padre -o el padre de tus hijos- no se salta un solo día el gimnasio, acertarás con un regalo pensado para usar después de sudar la camiseta. Este kit de la marca de aceites esenciales Young Living (134 euros) le dejará muy sorprendido. Creado por atletas, contiene un neceser con un gel deportivo, que se puede aplicar para hidratar, y de peso, recuperar los músculos, así como diversos aceites esenciales pensados para los deportistas. Se pueden usar a modo de masaje, con roll-on para un uso focalizado o mezclarlo con el gel de ducha o un aceite base para una aplicación más genérica.

7. Otra forma de perfumarse

Si, pese a todo, sigues pensando que un perfume es la mejor opción para acertar en el Día del Padre, te animamos a que pruebes con un formato diferente. Como el del All-Over Spray de Bleu de Chanel (78 euros). Este vaporizador contiene un perfume fresco y ligero -inspirado en las notas aromáticas amaderadas de Bleu- que se puede aplicar por todo el cuerpo. Su formato nómada y su ligereza invitan a llevarlo encima y aplicarlo después del gym, antes de una reunión o en los viajes de trabajo. Además, se puede también echar en la ropa para intensificar la estela (¡y no deja manchas!).

8. Con la barba perfecta

¡Ay la barba! De repente, el mundo masculino se puso de acuerdo para convertirse en barbudo. Más allá de modas, lo cierto es que esta zona requiere unos cuidados especiales que no siempre se le ofrecen, por eso, nada mejor que optar por un aceite para barba, como este de Freaks Grooming (19,95 euros). Su fórmula, a partir de pepitas de uva, favorece la regularización del sebo capilar y además, hidrata la piel y el vello de la barba de forma ligera. Nos gusta mucho también su diseño, con una estética americana vintage muy cool.

9. Ampollas, también para ellos

Las ampollas -sobre todo las de efecto flash- son uno de los cosméticos más vendidos en farmacia y no solo entre las mujeres... Por eso creemos que este pack de Babor (32,50 euros), triunfará con el padre agasajado. Se llaman Instant Energy y, precisamente, es eso lo que ofrecen a la piel masculina: un impulso energético gracias a la taurina y la cafeína que se nota de forma instantánea. Además, continene vitamina C, ácido hialurónico y provitamina B5, ¿se puede pedir más?

10. Efecto filtro para los más presumidos

Las propuestas de Siwon no dejan a nadie indiferente. Esta firma de cosmética masculina, con espíritu coreano pero creada por dos españoles, es gamberra, divertida y, sobre todo, práctica y efectiva. Por supuesto, sus propuestas van mucho más allá de las clásicas cremas hidratantes. Las tienen, evidentemente, pero con un plus. Como Handsomefyer (29,95 euros), una crema para el rostro todo en uno que deja un efecto buena cara inmediato. ¿Su secreto? Al aplicarla su aspecto blanco se va transformando en un ligero color que se adapta al tono de la piel. Su fórmula, con ácido hialurónico, vitamina C, niacinamida, ginseng o aloe vera completa el efecto filtro.