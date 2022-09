Edelweiss: la flor más potente que el retinol que será el mejor antioxidante para tu piel

A pesar de su pequeño tamaño y apariencia frágil, sus sistemas de protección natural la convierten en todo un símbolo de resiliencia. El poder antioxidante de la flor de Edelweiss, un 43% más potente que el retinol, protagonista de la nueva línea de The Body Shop.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El 80% de los problemas de la piel están causados por agresores ambientales como la contaminación y el polvo, que dejan el cutis apagado, seco y con aspecto cansado. Introducir en la rutina de belleza ingredientes cosméticos protectores, antioxidantes e iluminadores se vuelve esencial para lucir buena cara. Aquí entra en juego la flor Edelweiss, que no solo ha demostrado ser muy resiliente debido a que crece en los Alpes, en condiciones extremas que incluyen fuertes vientos, nieve y lluvia; sino que, además, su extracto tiene un 43% más de poder antioxidante que el retinol. Sus propiedades mantienen una barrera cutánea sana y alisan su superficie, ayudando a conseguir un cutis fresco y radiante, independientemente de la edad.

Un cambio consciente

Su poder es tal, que incluso ha conseguido que la línea facial más vendida de The Body Shop, Drops of Youth, cambie su nombre por el de Edelweiss para alinearse con los valores de la marca. “Envejecer es una alegría y un privilegio, y nuestro trabajo consiste en empoderar a las personas, ayudándolas a hacerlo con confianza, y no prometerles una máquina del tiempo. Somos una marca changemaker, activista y B-Corp, por lo que es nuestro deber asegurarnos que no estamos compartiendo el mensaje equivocado”, afirma Lionel Thoreau, vicepresidente global de marca. De hecho, Anita Roddick, la fundadora de la firma, adoptó una postura firme sobre el antienvejecimiento declarando: “Si no querías haber tenido arrugas deberías haber dejado de sonreír hace años”.

Fórmula renovada y 'packaging' sostenible

Además, el nuevo nombre también viene acompañado de una nueva fórmula, con el doble de concentración del activo clave, y una línea más amplia. Lo que cambia es el extracto de Edelweiss, que contiene ácido leontopódico, un ingrediente único y poderoso que es un 60% más potente que el ácido ferúlico. Los antioxidantes actúan conjuntamente con péptidos de origen natural –se obtienen del arroz, una alternativa respetuosa con el medioambiente que es fácilmente renovable–, conocidos por mejorar los mecanismos de defensa y la función barrera de la piel. Potentes fórmulas que vienen en envases elaborados con botellas de vidrio reciclado y reciclable, y plástico reciclado y reciclable de Comercio Justo con Comunidades de la India.

