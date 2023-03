Gracias a este tratamiento mi pelo encrespado está más liso y brillante que nunca (y me he olvidado de las planchas durante 6 meses)

Y, después de comprobarlo en primera persona, puedo asegurar que cumple con todo ello: mi pelo está liso y sedoso, pero no lo siento apelmazado, y desde mi cita en Blondie Madrid -el salón de peluquería de Laura Escanes y uno de los centros con los que trabaja Goa Organics- no he tenido que enchufar las planchas ni una sola vez; basta con secar el pelo con secador (es un tratamiento termo activo, por lo que este paso no es negociable) para disfrutar de sus increíbles resultados.