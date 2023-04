Tamara Falcó ha encontrado el regalo perfecto para el Día de la Madre y es este perfume unisex tan primaveral

¿Aún buscas el olor que encaje a la perfección con la primavera? ¿Todavía no has encontrado qué regalar por el Día de la Madre? Pues has ido a parar al sitio indicado porque nosotras ya lo hemos fichado para ti, aunque en realidad hemos salido de dudas gracias a Tamara Falcó que ya ha escogido su perfume favorito de la temporada.