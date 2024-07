Existe un solar que aumenta su protección con el calor, el sudor y el agua y es súper fácil de aplicar

Poco a poco mejoran los hábitos al sol, y el protector ya se ha generalizado como un must have del neceser de vacaciones. Y es que, utilizar protector solar a diario no solo es un gesto de belleza, es un gesto de salud, porque no solo ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento o la aparición de manchas, también porque hay muchos estudios que certifican que ayuda a prevenir el cáncer de piel. Por lo tanto, hablamos de un producto innegociable e imprescindible en la rutina de cuidado de la piel, especialmente si nos vamos de vacaciones y vamos a estar muchas horas al aire libre y expuestas al sol.