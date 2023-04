El sérum antifatiga efecto 'flash' que te ayudará a lucir buena cara al instante

Hay noches que no dormimos bien y eso se refleja en nuestro rostro y en nuestra piel. Por mucho cansancio que llevamos acumulado de largos días de trabajo, no logramos descansar bien. El estrés y el ritmo de vida hace que nuestro descanso a veces no sea idóneo y que nuestro rostro así lo refleje. La piel define el estado de nuestro cuerpo y el cansancio es uno de los signos más visibles en la piel.