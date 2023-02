Este es el contorno de ojos que elimina de un plumazo las ojeras hundidas

Las razones de su aparición son muy diversas, y en muchas ocasiones están relacionadas con el cansancio y el estrés. Aunque también pueden aparecer por otras causas como la falta de hierro, los cambios hormonales, alergias e incluso por genética. Pero las ojeras no solo se producen por estos aspectos externos sino que también tienen que ver con un hecho que no podemos cambiar, eliminar ni parar: el envejecimiento. Cuando cumplimos años la piel que rodea a los ojos se va afinando y provoca que se intensifique el color oscuro del contorno inferior del ojo. Por tanto, si no has tenido ojeras todavía es muy probable que aparezcan en tu rostro en alguna etapa de tu vida. Así que, toma nota porque te interesa lo que te vamos a contar a continuación.