¡Adiós bolsas y ojeras! Este es el truco antifatiga efecto 'glow' que necesitas incorporar en tu rutina 'beauty'

Nuestras largas jornadas de trabajo, el estrés diario y los cientos recados, hacen que nos sintamos cansadas a lo largo del día. Un cansancio que no tarda en reflejarse en nuestra piel, pero sobre todo, en nuestra mirada. Dicen que es el espejo del alma y, lo cierto, es que en este caso es completamente verídico. A través de nuestra mirada es complicado ocultar el cansancio, a no ser que ya tengas muy controladas las técnicas para reducir bolsas y ojeras. ¿Todavía no? Te ayudamos a que las descubras.