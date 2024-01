Si tienes 40 años, este sérum antiencrespamiento que arrasa en farmacias será tu favorito los días de lluvia

La humedad es uno de los mayores enemigos del pelo, ya que lo vuelve encrespado y fosco. Por eso, los días de lluvia, aunque son muy necesarios, pueden terminar convirtiéndose en una pesadilla para muchas mujeres que tienen que salir a la calle, no solo con botas y paraguas, sino con la seguridad de que su cabello no parecerá encrespado y fosco. Sin embargo, por mucho que nos quejemos, lo único que va a sacarnos de esta situación es usar los productos adecuados para lucir una melena radiante incluso bajo la lluvia. De eso saben, y mucho, las mujeres a partir de los 40 años que no quieren que un día lluvioso les arruine su peinado.