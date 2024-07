Renueva tus imprescindibles de belleza a un precio rebajadísimo

Una vitamina C increíblemente pura y potente, con una fórmula compuesta de un 20% de vitamina C, 100% pura. Sus activos protegen las células, reducen las arrugas y mejoran la firmeza de la piel, además de disminuir visiblemente las manchas. A diferencia de muchas otras opciones en el mercado, THE REAL C no es fotosensible, lo que permite su uso con exposición al sol, aunque siempre utilizando protección solar, por supuesto.