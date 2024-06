¿Quieres presumir de pelazo como Sarah Jessica Parker? Estos son los acondicionadores favoritos de las mujeres de más de 50 años

Sarah Jessica Parker sigue inmersa en el rodaje de tercera temporada de 'And Just Like That', la exitosa secuela de 'Sexo en Nueva York', y no deja de sorprendernos. Y no lo decimos solo por sus increíbles looks (el último sumándose a la tendencia del 'layering', esa que nos invita a jugar con las capas y la superposición de las prendas). A sus 59 años, la actriz puede presumir de tener un cabello espectacular, tal y como hemos comprobado en la serie, y donde su personaje, una Carrie Bradshaw más madura, llega a presumir incluso de canas. Sarah Jessica Parker marca tendencia, no solo por sus ondas más grandes y naturales, sino por la sensación de volumen y vitalidad que desprende. ¡Seguro que querrás copiarlo!