¡Cuidado! Es importante que empieces a usar protección solar en los labios

Si estás de vacaciones o a punto de irte, seguramente en tu maleta, no faltará una crema solar y, lo más probable, es que ésta la hayas elegido a conciencia y con mimo, atendiendo a tu tipo de piel y otras necesidades... Pero, ¿qué pasa con los labios? Parece que, pese a ser una de las zonas más sensibles de nuestro rostro, éstos son los grandes olvidades a lo hora de protegernos del sol (junto con el cabello). La pregunta es, ¿basta con aplicar una pasada de la crema corporal? Piensa por unos segundos, cuál es la duración media de un labial normal (no nos vale la excusa de los de larga duración). A lo largo del día bebemos, besamos, hablamos, los humedecemos inconscientemente... Por lo que, cualquier producto que apliquemos sobre nuestros labios, tiende a desaparecer con rapidez. Así que, la respuesta a la pregunta sería que, efectivamente, no es –ni de lejos– una solución eficiente.