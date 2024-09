Estos trucos cambiarán para siempre tu forma de lavarte el pelo: te durará limpio más tiempo

Lavarse el pelo es, para muchas, una de esas tareas inevitables y tediosas que pueden llegar a marcar, incluso, toda la planificación semanal. ¿Te suena familiar el dilema de preguntarte cuándo es el momento ideal para hacerlo? La conversación interna podría sonar parecida a esto: «Si me lo lavo mañana, que voy al gimnasio, entonces no me durará limpio para la cena del viernes...». Este es el pan de cada día de muchas, y encontrar el equilibrio entre mantener un cabello limpio y la rutina diaria parece misión imposible.