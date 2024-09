Hemos probado este trucazo viral para que el corrector cubra más y ¡funciona!

Sin embargo, también es verdad que, muchas veces, sentimos que esto no es suficiente y que, por maravilloso que sea el producto que utilicemos, este no acaba de cubrir del todo ese rastro marrón o azulado que nos atraviesa la zona inferior de la mirada, dándonos ese aspecto –irremediablemente– cansado. Y es que, más allá del producto en sí, también juega un papel muy relevante la forma en la que lo aplicamos. Esto mismo explica el maquillador murciano Bart Reverte y, al parecer, es algo de lo más común, pero que tiene solución: «no hay nada que no mejore con tiempo y paciencia», aclara.