Consigue unas ondas perfectas, sin calor y por 3 euros, gracias a este ‘gadget’ viral de Primark

Hay una cuestión que se repite, una y otra vez, a lo largo y ancho de las redes sociales: ¿cómo podemos conseguir unas ondas bonitas y duraderas en el pelo? Además, a ser posible, de una manera sencilla. Esta es, quizás, una de las cuestiones que más obsesionan a las amantes del universo ‘beauty’. Es por ello que, en TikTok o Instagram, no dejan de hacerse virales los tutoriales en los que nos descubren nuevas técnicas y trucos para lograrlo. Teniendo en cuenta que, la mayoría, no somos expertas en el tema de la peluquería, el primer requisito es que sea fácil de llevar a cabo y, además, es preferible que no requiera usar herramientas de calor para evitar que el cabello sufra y termine dañándose. En estas aplicaciones hemos visto prácticamente de todo: desde hacerse rulos con calcetines a utilizar el cordón de un albornoz para reproducir estos rizos perfectos. Ahora, si no te apetece utilizar cualquier elemento que tengas por casa, lo mejor es recurrir a ‘gadget’ especialmente ideado para ello y, en Primark, hemos encontrado la opción perfecta.