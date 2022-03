Kate Middleton tiene un trucazo para rizar las melenas largas en menos de 5 minutos

Te desvelamos el secreto de los suaves rizos de la Duquesa de Cambridge y su truco para conseguirlos en un momento. Ideal para esas mañanas tan ajetreadas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con su apretada agenda como miembro de la familia real británica, Kate Middleton no tiene ni un minuto que perder, y aunque tiene tres niños pequeños en casa, eso no la salva de tener que llevar el pelo bien en cada una de sus apariciones públicas. Así, a pesar de que su melena es naturalmente lisa y con volumen, últimamente la Duquesa de Cambridge parece preferir llevar el pelo ondulado, algo que no solo rejuvenece mucho su look sino que también le da mucho movimiento y frescura a su melena. Esto implica un esfuerzo extra, ya que no puede dejar su pelo secar al aire, sino que tiene que dedicar tiempo a sus ondas antes de cada evento al que acude. ¿Cómo lo hace? Pues con una técnica súper práctica que no le lleva más de 5 minutos.

Y es que, aunque como miembro de la casa real británica tendrá ayuda para este tipo de cosas, el tiempo que tiene que dedicar a estar trabajando su pelo es el mismo, tanto si lo hace ella como si lo hace un estilista, y por eso es importante dar con un método efectivo pero rápido de hacer. Si te fijas, Kate Middleton no ondula su melena al completo, sino que se limitar a crear ondas solo de medios a puntas. Un truco de peinado que ahorra tiempo y ayuda a evitar la rotura de las raíces.

Kate Middleton: su truco para rizar su larga melena

Al igual que el truco de dormir con varias trenzas para que luego sea mucho más sencillo al coger el rizador, la técnica de Kate Middleton es igual de práctica e ingeniosa para quienes quieren ahorrar tiempo y conseguir un estilo cuidado. Se trata simplemente de utilizar un rizador o tenacilla sólo en el último tercio de la longitud de tu cabello, para poder rizar tus mechones en un tiempo récord. Para recrear el look, peina el cabello seco pero recién lavado para conseguir el máximo volumen en las raíces, y luego pásate al rizador y, en lugar de colocarlo en las raíces como de costumbre y envolver todo el mechón alrededor de él, simplemente baja el rizador hacia la mitad del cabello antes de rizarlo. Un último consejo: no olvides aplicar un protector térmico a tus puntas antes de rizarlas para mantenerlas sanas.