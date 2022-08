Emily Ratajkowski se corta el pelo en directo en TikTok

En su último vídeo de TikTok, la modelo de 32 años y autora del libro 'My Body' da una lección sobre cómo cortarse el pelo en casa para darle un aire nuevo de cara a las vacaciones. Atenta.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

"Vamos a ir a la playa, y quiero hacerme una capa extra". Así empieza Emily Ratajkowski su último vídeo de TikTok en el que la vemos tijera en mano dispuesta a hacerse un cambio de look en directo, ataviada con lo que suponemos que es su look de playa: un sencillo bikini rojo. A continuación, la modelo da el primer corte sin miedo y, aunque tiene que interrumpir el proceso en alguna ocasión ante la llamada de su hijo (que también aparece en cámara para alegría de sus fans), el resultado parece que no le desagrada mucho. "Esto es una locura, ¿me estoy volviendo loca? Ya me he cortado el pelo antes, y este no es mi mejor trabajo, pero es un comienzo".

@emrata I know you cant tell a difference at the end 🤦‍♀️ ♬ original sound - Emrata

Aunque no te recomendamos hacer esto en casa (siempre es muchísimo mejor acudir a tu salón de confianza y ponerte en manos de profesionales), es agradable ver a una estrella del calibre de Emily adoptar un enfoque de 'hazlo tu misma' para cortar su pelo. De hecho, nos recuerda bastante al vídeo que hizo Blake Lively en la pandemia compartiendo sus secretos para hacerse la coloración en casa durante esos meses (el artífice se su rubio perfecto era el mismísimo Ryan Reynolds, que se encargaba de teñirle el pelo a su mujer).

Las lecciones de estilo de Emily Ratajkowski

Aunque lo que ha hecho en su perfil de Tiktok no es un tutorial al uso, si que ha sido una lección de valentía y estilo a la hora de cortarse el pelo. Sin embargo, estamos más acostumbradas a que sus lecciones de estilo vengan del mundo de la moda. Y es que, con sus looks, la modelo siempre nos descubre alguna nueva tendencia o alguna forma divertida y original de llevar las que ya existen.

Hace unos meses, se adelantó a la tendencia animal print, que va a llegar con fuerza en otoño, y nos mostró una forma genial de incluir este estampado en nuestro armario. La modelo optó por la comodidad con unos vaqueros largos acompañados de unas zapatillas de deporte negras y un crop top blanco. Hasta aquí nada a destacar por tratarse de una acertada combinación de básicos, salvo por la gabardina que utilizó como eje central del look, que fue la encargada de poner la nota de color.

La apuesta de Emily fue fuerte pero le sirvió para ganar totalmente. Y es que no todos los días tenemos la oportunidad de ver un trench así, largo con grandes solapas y lazo para atar a la cintura, con un estampado en negro y amarillo completamente hipnótico. Una fórmula de llevar el animal print que no habíamos contemplado y que nos ha parecido genial por esa manera tan sencilla de acompañar una prenda tan llamativa con otras sencillas cediendo todo el protagonismo a un motivo tan selvático.