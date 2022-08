La tendencia que vuelve con más fuerza que nunca, el 'animal print'

Prepárate para ver las pasarelas y los escaparates llenos de este estampado que tanto nos gusta.

Es oficial, vuelve el estampado que nos encanta a todas, el que no importa si tienes 20 o 50 años, puedes lucirlo de cualquier manera y con tu propio estilo. El que nunca pasa de moda y no importa la época del año que sea. Y el que queda bien en todo tipo de prendas. Sí, hablamos del 'animal print'.

Ya nos lo han ido avisando las marcas más prestigiosas del mundo de la moda, con sus nuevas colecciones en las que hemos podido ver tanto novedosas como rescatadas tendencias, entre ellas la de este estampado. Firmas como Roberto Cavalli o Palm Angels optan por utilizar este estampado a modo de 'total look', algo que puede parecer algo excesivo y atrevido, pero que sienta de maravilla. Sin embargo, otras marcas optan por pequeños detalles de 'animal print', ya sea una pieza del look o un accesorio.

Probablemente el de leopardo sea el estampado más repetido en las prendas que hemos podido ver, aunque el de cebra y otros como tigre o serpiente, también están muy presentes. Lo mejor de estos estampados es que, a pesar de que pueda parecer lo contrario, son muy versátiles y combinables a lo hora de elegir modelito. Puedes completar tu look con cualquier pieza básica de un color neutro (ya sea parte superior o inferior) y los accesorios que decidas añadirle dotarán de personalidad tu estilismo.

Y no solo las pasarelas han sido testigos de que esta tendencia vuelve más fuerte que nunca, sino que las 'celebrities' e 'influencers' también se han encargado de demostrárnoslo mediante los estilismos que comparten a través de sus redes sociales. Hace unas semanas, Edurne triunfaba en el programa 'La Resistencia' con unos pantalones de estampado de cebra y María Fernández-Rubíes nos avisó al inicio del verano con un bañador y un 'bucket hat' a juego.

Ya sea para festivales, una opción más elegante o para un look cotidiano, no nos hacen falta más pruebas para demostrar que este estampado sienta bien de cualquier manera. Y es por eso que hemos querido hacer una selección de las mejores prendas 'animal print' de las nuevas colecciones de diferentes marcas, para que te sumes a esta tendencia que no vas a parar de ver en lo que queda de año.