Te proponemos algunos cortes de pelo que además de ser tendencia, serán los más solicitados por las chicas de 30 años en las peluquerías.

No todos los cortes de pelo valen. Cuando se trata de crear un nuevo look o de retocar la melena, te vuelves un tanto exigente. Ya todas conocemos las reglas que debemos seguir para un favorecedor corte de pelo y aunque el acierto, en parte, tiene relación con la forma de la cara, no todo tiene que ser algo tan radical.

¿Vas a adentrarte en la década de los 30 y estás pensando en renovar tu melena? Pues no te preocupes que no será tan complicado como piensas. Un cambio de look no tiene que ser extremo, tiene que ser favorecedor, con el que te sientas tú misma y con el que transmitas tus valores, estilo y forma de ser. Te vas conociendo poco a poco cada vez mejor y según ha afirmado la peluquera y estilista Diana Daureo, en esta etapa "hay un cambio claro de mentalidad. Muchas entran en el mercado laboral y buscan cortes más cuidados".

¿Estás preparada para tu cambio de look? Inspírate en las celebrities y en las 'beauty expertas', déjate asesorar por tu peluquero de confianza y recibe los 30 años con el corte de pelo más favorecedor. ¿Eres más de cambio radical o de pequeños retoques?

Corte 'cropped bob'

El corte 'bob' es uno de los más demandados del momento, pero dentro de este mundo hay una amplia variedad que se impone sobre todas las demás este año y que, para muchos estilistas, es "el corte de pelo del momento". Nos referimos al 'cropped bob' o 'mini bob', esa melena corta, a la altura de la barbilla, que es ideal para dar volumen y movimiento al cabello y que se ha convertido en el corte favorito de Alexandra Pereira.

Si, por el contrario, prefieres lucir una melena más larga, el 'long bob' es para ti.

Corte 'pixie' o 'bixie'

Es el corte favorito de todas aquellas que adoran el pelo corto. Si tienes el pelo rizado puedes animarte con el corte que lució Úrsula Corberó, el 'pixie curly', o apostar por la versión lisa.

Corte 'butterfly'

Largo o corto. Si lo que quieres es retocar tu melena e incluir capas muy marcadas, puedes apostar por el corte 'butterfly' en todas sus versiones.

Corte 'shag'

Es un corte atrevido, pensado para aquellas que quieren conservar un poco el largo. En este corte predominan las capas pronunciadas y su juego visual largo-corto.

Corte 'midi'

¿Ni corto ni largo? Entonces lo que buscas es una melena 'midi' o también conocida como media melena. Este corte además de cómodo ofrece la posibilidad de crear cientos de peinados: coletas, recogidos, trenzas...