El color fresa sigue marcando tendencia y es perfecto para comenzar el otoño con un cambio de look, aseguran los expertos.

Cristina Delfín

Tras el verano, no solo se impone iniciar una operación de recuperación del cabello para sanearlo tras los excesos de sol, sal y cloro; además, un cambio de look puede ayudarnos a llenarnos de energía y encarar el otoño y la rentrée con la mejor cara. ¿De qué manera? Los expertos lo tienen claro: además de proponernos cortes de tendencia (donde esta temporada no faltan las opciones bob o los largos vintage) hay un color que, aseguran, protagonizará la paleta cromática en la próxima estación. Se trata del 'strawberry' (fresa, en inglés), un rosado con el que disfrutar del entretiempo con una opción llamativa y llena de buenas vibraciones.

"Se trata de un tono explosivo inspirado en la fresa y con tonos rojizos, rosados y suaves corales", explican desde Llongueras, que para ello utilizan su técnica 'Wild Blong' que crea aclaraciones naturales por medio de mechas.

"El color de las mechas se trabaja a mano alzada, siempre degradadas desde la raíz hasta las puntas", indican desde el salón, que lo recomiendan para "mujeres que quieren transmitir una imagen natural a la vez que lujosa y llena de feminidad".

El resultado final es un look con aclaración naturales de zonas altas más oscuras y unas puntas llenas de luz que generan relieves y le aportan un gran movimiento a todo tipo de cabellos.

"Los mechones se degradan comenzando con un sutil aclarado en las raíces hasta llegar a unas puntas luminosas. En esta técnica no se aplica la coloración directamente al cabello, este se trata como si fuese un lienzo sobre el que el estilista se inspira y va pintando finos trazos sobre el cabello en diferentes tonalidades rosáceas, ayudándose de una esponja de maquillaje para difuminar al máximo los bordes y crear así un color natural con suaves matices independientemente del tono de cabello sobre el que se realice", señalan los estilistas.

En las últimas temporadas ya pudimos ver cómo el rosa seducía a celebrities como Chiara Ferragni, Laura Escanes o Anita Matamoros por una razón clara: aporta calma y pureza, pero también ofrece frescura, atrevimiento y diversión. Y representa nuestras ganas de cambiar, de brillar y de comenzar nuevas etapas.

¿No te atreves? Los expertos también nos hablan de otras coloraciones perfectas para restaurar el cabello tras el verano y para iluminarlo con colores resplandecientes que potencien los reflejos para paliar que en otoño la luz natural comienza a ser más débil. Rubios matizados, las mechas moradas, el castaño intenso o el rojo chispeante son otras de las opciones.