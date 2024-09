¿Son las ampollas anticaída una buena solución para detener la pérdida de cabello?

"Cuando hablamos de ampollas anti-caída tópica tenemos que darnos cuenta de que si no tienen prescripción médica no son medicamentos y, por lo tanto, no tienen posibilidad de llegar en profundidad a realizar efecto", explica la Dra. Morante. "Tendríamos ahí que distinguir entre soluciones médicas y ampollas anticaída que podemos comprar sin prescripción médica y, en consecuencia, no son medicamentos, y cuya acción se ve limitada por, como decíamos, la absorción menor en profundidad de los principios activos que lleva", apunta.