Peinados con flequillo que te salvarán los días que no sepas qué hacer con tu pelo

Aprovechando que los flequillos son tendencia, por fin te has animado a apostar por alguno de los distintos estilos para así darle un nuevo aire a tu melena. Estás encantada con él, es justo el cambio de look que querías, resulta cómodo y, para qué mentir, te sienta de miedo. Lo único malo es que, por mucho que lo intentas, no consigues que te quede como te gustaría. Y lo que es más preocupante, se te acaban las ideas a la hora de manejarlo.