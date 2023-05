Los tres peinados de Eva Longoria de Cannes en los que inspirarse para brillar en una fiesta

Por el momento no hemos tenido la ocasión de presenciar a la cineasta sobre la alfombra roja que cada noche se despliega ante el Palacio de festivales y congresos de la ciudad francesa, pero sí que ha aparecido en muchos de los eventos publicitarios que se han celebrado en este marco en los últimos días. El último de ellos ha sido una cena llamada ‘Together we give’ en la que Eva Longoria ha lucido un peinado que ha sido de lo más inspirador para replicar en casa de cara a completar el próximo look de invitada al que nos enfrentemos.