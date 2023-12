El peinado fácil y elegante con el que brillarán en Nochevieja las mujeres de más de 50 años

A estas alturas, la mayoría de las mujeres ya tendrán listos los looks que se pondrán en Nochevieja, donde, al contrario que en Nochebuena, existe licencia para ser más atrevidas y arriegadas. Sin embargo, da igual si tenemos un espectacular vestido de lentejuelas o las sandalias de strass más envidiadas de la noche, nuestro look no estará completo sin un buen peinado que resalte y potencie nuestra imagen más festiva.