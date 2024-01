Naked nails, la tendencia de uñas más top (y sencilla) de la temporada

En realidad, la ausencia de esmalte es el estado natural de las uñas, y ¿qué podría ser mejor que dejar que cada parte de nuestro cuerpo se exprese como debe ser? Una tendencia que no esperábamos y que es importante no subestimar, ya que no se trata solo de no aplicar esmalte, sino que requiere una serie de cuidados y atenciones específicas y dedicadas.