Es el momento de revisar tus lunares. Te contamos cómo y por qué la salud de tu piel bien vale una cita anual con el dermatólogo

Acudir al dermatólogo es una premisa ante cualquier alteración, pero aun así los especialistas recomiendan revisarse los lunares en casa una vez al mes. El momento idóneo, dice la reputada dermatóloga británica Anjali Mahto en su libro ‘Skincare bible’ (la biblia del cuidado de la piel) es después del baño o la ducha, en una habitación bien iluminada y con la ayuda de un espejo de cuerpo entero. “Establece un sistema, por ejemplo de pies a cabeza, y examínate primero de frente y luego de espaldas, para asegurarte que no te dejas ninguna zona, incluidas nalgas, genitales, palmas de las manos y plantas de los pies”. Aunque pueda parecer engorroso al principio, la dermatóloga asegura que te resultará fácil seguir esta rutina cada mes. Es más, si fotografías tu piel, te resultará fácil observar si se ha producido algún cambio. No obstante, más allá de que observemos nuestros lunares mensualmente, y de que notemos un cambio (o no) en nuestros lunares, nada como el ojo experto y la tecnología para hacer una revisión, cada año, con todas las garantías.