El misterioso motivo por el que este champú de cebolla sigue arrasando año tras año

El cuidado del cabello es esencial para que luzca sano, bonito y fuerte y por eso, si alguna vez te has preguntado cómo conseguirlo, hay un tipo de champú del que seguro que has oído hablar y que cuenta con una enorme popularidad en el mundo de la belleza. Este peculiar producto capilar esconde detrás una gran cantidad de beneficios que pueden revolucionar nuestra rutina de cuidado del cabello. Sí, estamos hablando del champú de cebolla, y en concreto de uno que, a pesar de no ser nuevo, sigue arrasando en ventas y cuenta con millones de seguidoras que se encargan de compartir las bondades de este 'guilty pleasure' de la cosmética.