Los mejores oleogeles o aceites jabonosos para la higiene de las pieles secas

A partir de hoy vas a saber por qué debes no usar esos geles de ducha tan baratitos con esos olores tan ricos. Desde las consultas de dermatología, como expertos en cuidado de la piel, defienden siempre una limpieza efectiva pero suave. Para empezar, no hay que enjabonar todo el cuerpo. Al menos, no hay que hacerlo todos los días. Lo importante es lavarse las zonas genitales, axilas, manos y pies. ¡Y secarlos correctamente!