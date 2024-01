Tengo la piel seca y desde que me exfolio y aplico esta crema hidratante la siento la piel más jugosa que nunca

Tengo la piel seca y, al exfoliar la piel, me da en muchas veces la sensación de que la piel se me queda más seca aún. Y, no lo voy a negar, hasta hace muy poco, por miedo a esa tirantez, abandonaba los exfoliantes. Error por mi parte, lo sé. En el momento en el que lo he hecho con más frecuencia, unas tres veces a la semana, mi piel se ha transfomado. Y es que la exfoliación estimula la renovación celular, mejora todos los niveles de la piel, incluida la hidratación. Al eliminar las células muertas, en lugar de resecar la piel, se fomenta su hidratación. Además, en las últimas semanas he incorporado una nueva crema hidratante a mi rutina se nota.