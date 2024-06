Marta Sánchez tiene el trucazo para presumir de un pelo espectacular a partir de los 50 años

Si te preguntas cuál es su secreto para mantener un pelo tan espectacular, estás en el lugar correcto. Ayer volvimos a ver a la artista con un look muy cuidado, con unas ondas súper naturales, pero, por encima de todo, con un aspecto hidratado y sano. Marta Sánchez luce actualmente una melena rubia, larga y muy brillante, aunque a lo largo de su trayectoria la hemos visto cambiar de imagen gracias a su pelo. Cortes pixie atrevidos, diferentes coloraciones y un toque de tendencia muy importante han marcado su look a lo largo de los años. No podemos olvidar que el cuidado del cabello a partir de los 50 años, como nos muestra Marta Sánchez, no es una tarea imposible. Con una rutina constante y adaptada a las necesidades individuales, es posible mantener un pelo saludable y hermoso a cualquier edad.