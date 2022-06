El colorete debajo de la base de maquillaje, el truco viral para una piel luminosa

Solo necesitas que tu colorete sea en crema y alucina con el resultado.

UXÍA B. URGOITI

Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de trucos, ideas y aprendizaje de belleza, tutoriales maravillosos de los que aprendemos sencillos trucos de maquillaje en los que con pocos pasos parece que hacemos magia. Muchas veces damos con sencillos 'hacks' de 'make up' que pueden llegar a cambiar hasta tu rutina de belleza diaria. Y eso es lo que nos ha pasado con el último descubrimiento que hemos hecho, uno con el que el colorete queda super natural y favorecedor, buena cara al instante, hablamos de la tendencia llamada 'underpaint'.

Como bien explica su nombre, se trata de un tipo de maquillaje que está por debajo de la base. Un sencillo truco que consiste en echarte unas cotas de colorete líquido o en crema, extenderlo bien con la brocha y después, aplicar encima una buena capa de base de maquillaje.

Tenemos que decir que nosotras todavía no lo hemos probado, pero las que sí lo han hecho hablan de que el resultado es alucinante, buena cara al instante. Una buena idea es que la base que uses para ponerte por encima del maquillaje sea de acabado brillante, no mate y de una cobertura entre baja y media, ya que de la otra manera cubrirá por completo el colorete y no se verá el efecto que estamos buscando.

Además, se trata de una manera súper sencilla de controlar la intensidad del colorete porque si te pasas poniéndolo encima de la base, te toca desmaquillar todo para volver a maquillar de esta forma. Con este truco, solo tienes que modular más o menos la base de maquillaje que te poner por encima.

Pero también hay, en las mismas redes sociales, expertas en belleza a las que no les va este truco porque aseguran que gastas mucho más producto que en la forma tradicional de aplicarse el colorete. Y es verdad que tienen razón, pero si deja el rostro como dicen los vídeos de Tik Tok e Instagram, la cosa nos va a merecer la pena.

Lo más importante es que des con el colorete perfecto para este truco de belleza. Nosotras te hemos elegido dos opciones, una en líquido y otra en crema (aunque en realidad es más bien en barra) para que te atrevas con este nuevo truco de maquillaje, que si se ha hecho viral, es por algo.

'Soft Pinch' de Rare Beauty

Se trata del colorete más vendido de la firma de maquillaje de Selena Gomez. Con una fórmula ligera y duradera que se extiende y se fija perfectamente consiguiendo un rubor sutil y saludable. Disponible en acabado mate y brillante, aunque para nuestro truco, cuando más brille mejor.

'Lip & Cheek Mini' de Milk Beauty

Fácil de aplicar, este stick con color para las mejillas se puede aplicar en capas y difuminar fácilmente, ofreciendo además una hidratación adicional a tu piel gracias a su fórmula con manteca de mango y aguacate. Perfecto para lo que necesitamos.