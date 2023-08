Fin del mito: las uñas no respiran. Pero sí merecen algún descanso y mucho cuidado

¿Cuántas veces has oído que hay que dejar respirar a las uñas? Pues resulta que es uno de esos mitos de los que se nutre la belleza. En realidad, las uñas no respiran. Dicho esto, no significa que el consejo sea del todo erróneo y que tus uñas necesiten un ‘descanso’ y un ‘respiro’ ante la sucesión de esmaltados y manicuras permanentes.