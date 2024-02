Las 10 mejores CC Creams para decir adiós a la tradicional base de maquillaje y presumir de piel luminosa y sin imperfecciones cada día

Si bien las bases de maquillaje son un paso imprescindible en aquellas ocasiones más especiales, desde salidas de fin de semana a bodas o fechas señaladas como Navidad, en el día a día cada vez es más habitual optar por productos de 'make up' que simplifiquen varios pasos y que no solo cubran, también actúen como correctores e incluso hidraten. Es el caso de las llamadas BB Creams o, más concretamente, de las CC creams, un cosmético que no dejan de reunir adeptos de lado a lado del globo terráqueo por todos los beneficios que ofrecen, pero sobre todo por conseguir el deseado efecto buena cara y proteger la piel al mismo tiempo. ¿Qué diferencias hay entre ambas? ¿Cuál es la mejor CC Cream para mi piel?