Maquillaje para boda: los consejos de experto para lograr un look de invitada de 10

Siempre que tenemos una boda, sea en invierno o verano, nuestro primer objetivo es dar con el look perfecto. Es el primer paso a seguir y posiblemente el que mayores quebraderos de cabeza nos produce. Pero no es el único, ni mucho menos. La peluquería va estrechamente ligada a esta elección en materia de estilo, pues debe ser acorde al look, ir en sintonía. Algo que también ocurre con la manicura y, por supuesto, con el maquillaje. En muchas ocasiones lo dejamos en un segundo plano, pero un buen maquillaje de boda puede ser determinante para hacer de un look sencillo, un ‘lookazo’.