Laura Escanes y la manicura en el color tendencia para el final de la primavera

La influencer tiene muy claro cuál es el tono de uñas que alegrará tus looks en las próximas semanas.

María Aguirre

Laura Escanes ha tomado la palabra a los especialistas en manicura. "Los rosas están dominando las pasarelas este 2022 y ahora ha llegado el momento de incorporarlos a tu manicura para elevar tu look", dice el equipo de Essie, firma especializada en ello. Y esto es justo lo que ha hecho la influencer catalana: lucir las manos que tú vas a querer llevar igual este verano.

No es la primera vez que la instagramer apuesta por el rosa para sus beauty looks. Te acordarás, si sigues sus andanzas, cuando hizo un directo en Twitch para enseñar al mundo su pelo teñido de este color. Y ahora que el rosa se ha convertido en el tono de moda para las uñas, la barcelonesa no lo ha dudado ni un segundo. Escanes ha mostrado en su perfil de Instagram su nuevo look de uñas, de estética minimalista, pero en un color fucsia que es hiperllamativo. Solo un corazón rojo en medio de la uña de su dedo anular rompe el monocromatismo del diseño.

Si quieres aprovechar que todavía queda todo el verano y buena parte de la primavera por delante para presumir de manicura, este es el momento de “copiar” a Laura Escanes, porque el rosa es trendy. Así lo confirma también Marta Moya, Partner & COO -MIA Cosmetics Paris: "Apenas quedan unas semanas para que llegue el verano y durante las estaciones más cálidas suelen imponerse los tonos brillantes como el rosa, el coral, el rojo, el amarillo y otras tonalidades que levantan el ánimo", asegura.

Las tonalidades vibrantes, las reinas

Si el rosa no es lo tuyo, tienes la suerte de cara porque está temporada cálida hay alternativas de sobra en la paleta de colores tendencia. "Este año hay una gama aún más amplia de tendencias de color de uñas para el verano '22 entre las que elegir", apunta Moya, que enumera algunos ejemplos para quienes prefieran no optar por los colores tan vivos como el de Laura Escanes. "Este año, la moda incluye los tonos tierra, como el verde salvia y el azul piscina, que se volverán grandes tendencias" concluye Marta Moya.

En todo caso, lo que no parece cambiar, como decíamos antes, es el gusto por las manicuras nada recargadas. Aquellos diseños barrocos, muy decorados con distintos dibujos, mezclas de colores y apliques que pusieron de moda celebrities como Rosalía —las suyas eran especialmente exageradas— han dejado atrás su cénit hasta nuevo aviso.