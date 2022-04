Hailey Bieber y el eyeliner azul invertido que más favorece a los ojos marrones

Es tan colorido, divertido y original que no te lo querrás quitar en todo el verano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El delineador de ojos es un producto imprescindible en el neceser de la mayoría de nosotras y ya pueden venir las tendencias de maquillaje que quieran que nadie conseguirá desbancar al eyeliner. Además, es uno de los pocos productos que tiene la capacidad de alargar la mirada con solo dibujar un trazo y son muchas las variaciones que hemos visto en él a lo largo de los años. De hecho, esta es una de las cosas que más nos gusta del eyeliner, ya que es a la vez un producto fiel a sí mismo, del que podemos esperar un look concreto que reproducir cada día, y a la vez un imprescindible de maquillaje con mil y una facetas que puede ofrecernos multitud de looks originales.

Y hoy vamos a hablarte precisamente de una de esas variaciones del clásico eyeliner que, además de favorecedora y original tiene la capacidad de sentar bien a todos los tipos de ojos, el eyeliner invertido. Esta tendencia consiste en trasladar la línea que habitualmente se dibuja en el párpado superior, ¡al párpado inferior! Así, tan solo tienes que delinear la línea de las pestañas inferiores y luego dibujar el clásico rabillo del eyeliner en la zona externa del ojo. Lo único importante que debes de tener en cuenta es elegir un eyeliner que tenga una duración y una fijación impecable para evitar los antiestéticos borrones, sobre todo cuando hace calor o si vas a algún evento como una boda en la que sabes que se te puede escapar alguna que otra lagrimita.

Hailey Bieber ya ha demostrado que en lo que a tendencias de belleza se refiere, no hay ni una que se le escape, y por eso no ha dudado en probar en sí misma este delineado, añadiendo además un plus que hace que sea todavía más favorecedor. Así, ha elegido un tono azul que, al contraste con el marrón de sus ojos, hace que se resalten muchísimo más.

El susto de Hailey Bieber

La modelo estadounidense estuvo en boca de todos hace tan solio unas semanas, pero en esta ocasión el motivo no fue laboral, ni sentimental. Tuvo un grave problema de salud y así lo confirmó en un comunicado publicado en su perfil de Instagram. "El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron", dijo.

Los médicos que le atendieron en el hospital, explicaba Hailey, "descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas". La sobrina de Alec Baldwin ha reconocido que esta emergencia médica ha sido “uno de los momentos más aterradores por los que he pasado”.