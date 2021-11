Pintalabios, sombras de ojos, máscara de pestañas... ¡lo queremos todo! Y otra buena noticia: ya se puede comprar en España.

SILVIA VÁZQUEZ

A Chiara Ferragni no se le resiste nada. Con el paso de los años, la bloguera italiana que fundó 'The Blonde Salad' en 2011 se ha convertido a base de 'lookazos' en una de las mayores referentes de moda a nivel internacional; pero, además, en los últimos tiempos ha pasado a ser una empresaria de éxito gracias a su marca homónima. Y, cuando todavía no nos habíamos recuperado del 'bombazo' de 'The Ferragnez' (sí, va a tener su propio 'reality' en Amazon junto a Fedez), ha anunciado y presentado su primera línea de maquillaje.

Si has seguido su trayectoria, probablemente recuerdes las incursiones anteriores de Chiara en el mundo 'beauty': fueron dos cápsulas creadas de la mano de Lancôme y ambas tuvieron una acogida inmejorable. Quizás por este motivo la 'influencer' se haya animado ahora a dar el paso en solitario y lanzar una selección de productos que están pidiendo a gritos colarse en tu neceser.

En concreto, la colección está compuesta por una paleta de 15 sombras, una máscara de pestañas, un gel de cejas, un blush iluminador y tres barras de labios -en tonos brillo rojo, rosa nude y marrón nude-. ¿Lo mejor? Que desde hace unas horas ya está todo a la venta en España a través de Douglas.

Los precios de estos cosméticos oscilan entre los 20 euros del fijador de cejas y los 50 euros de la paleta de sombras y, como punto extra, cuentan con un 'packaging' en rosa brillante y con el característico ojo que es la seña de identidad de la firma. ¡Pura fantasía para tu tocador!

"Estoy super orgullosa de emprender este camino también en el mundo de la cosmética, para mí y para mi marca es un paso realmente importante", ha explicado en sus redes sociales. "Quería crear algo que todos pudiéramos usar, de hecho he elegido para cada producto colores y fórmulas que sean adecuados tanto para hombres como para mujeres", ha añadido.