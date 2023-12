Qué es el lifting facial sin cirugía, el tratamiento estético sin agujas ni bisturí que está arrasando

Al tratarse de una técnica no invasiva no existe postoperatorio, sin embargo, sí hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, no debe realizarse nada en el rostro hasta pasados 15 días, ya que sí se puede notar una ligera inflamación los días posteriores, además de que puede aparecer algún hematoma ligero, por el hecho de que algún vaso sanguíneo superficial pudo ser afectado. "Asimismo, al aplicar micropuntos de energía a diferentes profundidades de la piel se crea un tensado instantáneo en la piel que no se aprecia en el mismo momento por el efecto inflamatorio que se produce a modo de defensa; es debido a ello que notaremos una sensación inmediata tras el tratamiento de agujetas y de ligeros pinchazos si se ejerce presión en las zonas tratadas, todos son síntomas que desaparecen con el paso de los días", nos explica. "Además, los micropuntos están micrométricamente separados de forma intencionada para que entre ellos quede zona sin tratar y así la piel pueda recuperarse sin problemas para revelar el efecto de renovación y escultura del rostro", añade.