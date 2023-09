La verdadera razón por la que Kate Middleton nunca se pinta las uñas de rojo

Y es que se dice que a la reina Isabel no le hacía ninguna gracia que las mujeres de la casa real llevaran esmalte de uñas, una cuestión en la que hizo tanto hincapié que dio lugar al llamado “decreto manicura”, una especie de norma no escrita con la que se insta a lucirlas lo más naturales posible. La longeva monarca la siguió a rajatabla toda su vida (en concreto, con el tono ‘Ballet Slippers’ de Essie, un nude suave al que se mantuvo fiel durante más de tres décadas), pero lo cierto es que otras integrantes de la monarquía británica no se lo han tomado tan enserio.