Jennifer Aniston revela su infalible secreto de belleza para estar tan guapa a los 54 años

Una de las cosas que más nos gusta es que las famosas nos cuenten cuáles son sus secretos de belleza. Obviamente, a muchos de ellos no tenemos acceso por su exclusividad o elevado coste, pero es cierto que, de vez en cuando, comparten tratamientos que nos acercan un poco más a su realidad. Una de esas famosas es Jennifer Aniston, todo un icono de belleza, y que desde hace muchos años utiliza sus redes sociales para mostrarnos su cara sin una gota de maquillaje o su pelo revuelto recién levantada. No nos olvidemos que, aunque no lo parezca, son seres humanos como los demás, y que no siempre están tan guapas y perfectas como parece.