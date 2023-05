Flequillo McDonald's, el nuevo peinado que arrasa en TikTok y que vas a querer llevar

Una vez que llevas el corte adecuado, lo único que hay que hacer para cuidarlo es elegir el producto ideal para lavar el cabello: un producto que no sea agresivo pero que limpie el cuero cabelludo en profundidad. Si no vas a lavarte el pelo a diario porque no estés en un destino de playa, pero quieres mantener tu flequillo tan limpio y voluminoso como cuando lo acabamos de lavar, algo que no puede faltar en tu neceser es el champú seco.