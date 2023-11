Fallayage: la tendencia de coloración que eleva tu melena con los colores del otoño

La llegada del otoño no sólo es sinónimo de cambio de estación, caída de hojas y de temperaturas que poco a poco se van haciendo más frías, también es sinónimo de cambio de look, de optar por un corte o un nuevo color que acompañe a la perfección el ambiente estacional y, por qué no, que incluso simule los colores. Y esto es precisamente lo que inspira la nueva tendencia que todas deberíamos probar en estas últimas semanas de otoño, el fallayage, o una nueva versión del más clásico balayage, pero que simula los colores del follaje propios del cambio de estación y que se adapta bien tanto a cabellos claros como oscuros.