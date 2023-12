Dormir con funda de almohada de seda: el truco de belleza de Victoria Beckham

Puede sonar a locura, aunque quizá no es la primera vez que has escuchado hablar acerca de los beneficios de acostarse sobre este tejido. El principal motivo que ha llevado a este objeto a alzarse como uno de los más buscados es el hecho de que este tipo de tejido no crea fricción entre la piel ni tampoco en el pelo, como sí ocurre con el algodón o, por supuesto, el poliéster. Es decir, no se crea ese roce que puede dañar tanto la tez como el cabello, pues la seda es mucho más suave.