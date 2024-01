Después de la doble limpieza, llega el doble contorno de ojos: la solución ideal para ojeras marcadas y hundidas

Además, en esta piel tan fina y delicada, un exceso de producto es tan perjudicial como una mala elección del mismo, ya que no será bien absorbido por la piel. ¿Cómo saber que no me estoy pasando? Elige siempre una cantidad de producto del tamaño de un grano de arroz aproximadamente, esto es todo lo que se necesita para cuidar el contorno de los ojos. Además, el producto te durará mucho más y podrás rentabilizar tu inversión.