Tenemos que hablar del diseño de cejas de Harper Beckham

Victoria Beckham se ha referido en ocasiones al gusto por el maquillaje de su hija. "Harper está obsesionada con el maquillaje, no hay un solo producto de Sephora o Space NK que no conozca", explicaba hace unos meses a The Times, antes de asegurar que no permitía todavía que la niña saliera maquillada de casa. Eso no quita para que la pequeña "sea capaz de maquillarse toda la cara y hacer un perfecto 'contouring'". "Lo hace con mucha naturalidad. Ir a Space NK es su capricho favorito después del colegio. Si sale bien en un examen, la llevo al que está al final de la calle, es lo que más le gusta", indicó