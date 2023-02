Barras de labios recargables: el 'refill' de maquillaje que todas estábamos esperando

Por ello, cada vez son más las marcas de belleza que se preocupan, además de por mantener la belleza y salud de nuestra piel y de nuestro rostro, por mantener la naturaleza igual de bonita que siempre, sin destrozarla en el proceso. Sin embargo, es cierto que hasta el momento, en el ámbito del maquillaje, más allá de que una marca fuera vegana, o de iniciativas tan chulas y sorprendentes como la de los lápices de ojos que se convierten en flores al plantarlos, no había muchas opciones para hacer que nuestra rutina de 'make up' fuera sostenible, más que la de acabar los productos y no desperdiciarlos.