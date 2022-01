Increíble pero cierto: estos lápices de ojos se convierten en flores una vez acabados

¿Te interesan los productos de belleza sostenibles? Prueba estos lápices de maquillaje que se convierten en flores una vez que los terminas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El año 2022 marcará la verdadera implantación de la belleza sostenible, que se está convirtiendo en una tendencia de belleza imprescindible para todos. Pero como todos sabemos, adoptar un consumo más responsable de cosméticos no es fácil. Aunque los productos de belleza en polvo, la cosmética sin agua y la cosmética sólida ayudan, al igual que los envases eco-responsables que pueden ser reciclados, todavía hay un largo camino por recorrer. La buena noticia es que hemos encontrado una marca de cosméticos que ha creado lápices de ojos y de cejas que pueden reciclarse para convertirse en flores silvestres una vez utilizados. ¿Magia? No, mucha investigación.

Se trata de una idea divertida y ecológica de una marca danesa llamada Sprout World, que nos evita tener que tirar los lápices de ojos y cejas (que nunca nos acabamos), cuando se vuelven demasiado pequeños para manejarlos con facilidad. Así, en lugar de contaminar nuestro entorno con ellos, podemos plantarlos para que den lugar a bonitas flores con las que decorar nuestra casa. Nos gusta.

¿Cómo es posible?

Aunque a primera vista no hay nada que distinga los lápices de ojos y cejas de Sprout World de otros lápices de maquillaje tradicionales, en realidad están fabricados con madera certificada que procede de bosques gestionados de forma responsable (para de este un proyecto redondo), y creados con una fórmula que no contiene microplásticos para que puedan ser plantados. Lo más importante es que contienen una cápsula soluble en agua con semillas de flores para que, una vez plantadas, regadas e iluminadas por la luz del sol, las semillas puedan germinar. Y no tendrás que esperar mucho para ver florecer tus flores silvestres, ya que se desarrollan en sólo 7-12 días.

Están a la venta en su web, y disponibles en dos tonalidades distintas para los ojos (marrón y negro) y en marrón para las cejas. De momento, el rango de colores es bastante limitado, pero si cuidar del planeta es una de tus prioridades, con ellos dar una segunda vida a tus cosméticos será más fácil que nunca.

Los lápices del futuro

La fórmula de estos lápices es rica, cremosa y fácil de aplicar. Tienen un color intenso y dibujan líneas precisas. Sólo contienen ingredientes naturales y su fórmula está certificada por AllergyCertified, que es una etiqueta internacional de alergias. Así, que dispongan de esta etiqueta demuestra que hay un riesgo mínimo de desarrollar una alergia debido al uso de estos productos. ¡Un 10!